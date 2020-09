Tote Bäume fallen an Eisenacher Wanderwegen

So wie diese Buche am Sallmannshäuser Rennsteig sind zahlreiche Bäume im Bereich des Forstamts Marksuhl abgestorben.

Abgestorbene Bäume werden in den nächsten Wochen in der Landgrafenschlucht, am Dornheckenweg, an der Weinstraße und am Reuterweg gefällt. Das kündigt das zuständige Forstamt Marksuhl an. „Wegen der beginnenden Herbststürme wollen wir die toten Bäume lieber kontrolliert zu Fall bringen,“ erläutert Forstamtsleiter Ansgar Pape. Das Forstamt Marksuhl ist laut Helmholtzzentrum für Umweltforschung aus Leipzig besonders von extremer Trockenheit betroffen.

Stellenweise reicht die Dürre im Boden bis zu einer Tiefe von 1,80 Meter. Neben fehlenden Niederschlägen spielt die Geologie eine große Rolle. Die Verwitterungsböden des rund um Eisenach vorkommenden Rotliegenden speichern Wasser nur schlecht. Darunter leiden insbesondere die majestätischen Buchen. „Die Feuchtigkeit im Boden reicht nicht aus, um die oberen Kronenbereiche der hohen Bäume mit Wasser zu versorgen,“ zeigt sich Pape sehr besorgt über die Entwicklung des Waldzustandes. Die Trockenheit schwäche ebenso das Immunsystem der Bäume, so dass die Buchen anfälliger für Schädlinge sind.

Der Forstamtsleiter weist zudem außerdem hin, dass die Beseitigung gefährlicher Bäume nicht an jedem Wanderweg passieren kann und soll. Das Betreten des Waldes geschehe auf eigene Gefahr.