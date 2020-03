Traum junger Eisenacher vom Auslandsjahr vorzeitig zu Ende

Die Corona-Krise hat mehr oder weniger weltweit um sich gegriffen und tangiert auch Menschen aus der Wartburgregion in anderen Ländern – junge Leute im Auslandsjahr zum Beispiel. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Vor einer schwierigen Entscheidung stehen in diesen Tagen jene Familien, aus denen sich ein Sprössling etwa als Au-Pair-Mädchen, Jobber oder als sogenannter Rucksack-Tourist (Arbeiten & Reisen) im Ausland aufhalten. Vor allem in Ländern, die weit entfernt von Deutschland liegen und von wo aus eine Rückkehr nur per Flugzeug machbar ist.

Alexandra Hensch aus Krauthausen ist eine davon, die nach ihrer Schulzeit angetreten war, um ein Jahr im Ausland zu verbringen, dort zu arbeiten, die Sprache zu vertiefen, Erfahrungen auf eigenen Füßen zu sammeln. Wie sie sind auch Theresa Zlotowicz und Georg Bodenstein, zwei 19-jährige Eisenacher, seit Monaten über eine Organisation in Neuseeland.

Weitere Jugendliche der Region befinden sich im Auslands-Aufenthalt, der für viele junge Leute nach der Schule eine erste selbstständige Bewährungsprobe ist, etwa im afrikanischen Ghana, wie Pia Link in Australien, in Japan oder wie Marco Niebling aus Marksuhl in Vancouver in Kanada. Die 21-jährige Eisenacherin Meike Hofer hatte Berlin, von einem (ausgefallenen) Kongress aus Vancouver kommend, gerade so mit Zwangsstopp in London per Flugzeug erreicht.

Für die jungen Weltenbummler verändert sich die Situation fast täglich, je nachdem wie schwer das jeweilige Land vom Corona-Virus und den dazugehörigen Einschränkungen betroffen ist. Marko Niebling hat gerade seinen Job in einem Skigebiet verloren, das geschlossen wurde. Für Pia Link in Melbourne gilt ab dem heutigen Dienstag gar Ausgangssperre. Die ehemalige Eli-Gymnasiastin hat schweren Herzens entschieden, schon nach weniger Wochen wieder nach Hause zu kommen und sich auf die Rückholliste des Auswärtigen Amtes eingetragen.

Normale Flüge aus Australien und Neuseeland sind derzeit kaum zu bekommen und wenn, zu horrenden Preisen, berichten die jungen Leute. Für das Mädchen aus Madelungen heißt es nun: Die Situation aussitzen bis etwas geht und ab nach Hause.

Mancher Auslandstraum platzt vorzeitig. „Aufgrund der weltweiten Streckenstreichungen von Flugverbindungen und der unklaren Perspektive, wann diese wieder zuverlässig aufgenommen werden, empfehlen wir dir dringend zu überlegen, ob du deinen Auslandsaufenthalt nicht früher als ursprünglich geplant beendest“, teilte die Organisation Travelworks ihren weit entfernten Schützlingen gerade mit. Das Auswärtige Amt plant wie für die Urlauber auch eine Rückholaktion. Die Jugendlichen sollen sich deshalb in die Krisenvorsorgeliste eintragen, um sich zu registrieren.

In den Familien wird beraten: Ausfliegen lassen oder bleiben und abwarten wie sich die Lage entwickelt? Das ist für die meisten wie Theresa und Georg aus Eisenach eine Rechnung mit vielen Unbekannten. Während der junge Mann zurück nach Eisenach will, sobald das möglich ist, würden Theresa und Alexandra noch einige Monate bis zum Ablauf ihrer Visa bleiben. Wann sonst ergibt sich im Leben noch einmal diese Gelegenheit? Aber werden sie weiter arbeiten und damit Geld verdienen können? „Ich bin doch hier sicherer als in Deutschland“, zitiert Uwe Hensch seine Tochter Alexandra. Gerade war er selbst in Neuseeland bei ihr. Dort gibt es derzeit etwas mehr als 100 Corona-Infizierte. Die Krauthäuserin arbeitet auf einer kleinen Insel in einer Herberge und ist vier Wochen in häuslicher Quarantäne. Sie möchte ebenso „unten“ bleiben wie Theresa, die mit einer Vielzahl von internationalen Backpackern bei der Weinlese arbeitet. Auch am anderen Ende der Welt ist Corona dabei das beherrschende Thema, berichtet die 19-Jährige. Für sie und alle anderen werden die nächsten Tage und Wochen spannender denn je – auch eine Geduldsfrage.