Trickbetrüger geben sich am Telefon als Polizeibeamte aus

Am Dienstag kam es in Eisenach zu fünf versuchten Betrugshandlungen per Telefon. Der Anrufer gab sich in allen Fällen als Kriminalbeamter der örtlichen Polizeidienststelle aus. Er hatte behauptet, bei der Festnahme von Einbrechern Hinweise auf die Angerufenen erlangt zu haben, teilte die Polizei mit.

Als der angebliche Polizeibeamte gezielt nach weiteren Daten, unter anderem auch nach Kontoverbindungen fragte, wurden die Gespräche durch die Angerufenen beendet. Einigen von ihnen war dieses Vorgehen bereits als Betrugsmasche aus der Presse bekannt. Sie verständigten die Polizei und erstatteten Anzeige.

Im Falle eines Anrufes dieser Art, rät die Polizei dazu, keine Details zur finanziellen Lage preiszugeben. Bei geringsten Zweifeln sei es ratsam bei der Dienststelle anzurufen, von der der angebliche Polizist kommt. Die Telefonnummer solle der Anrufer selbst heraussuchen. Derartige Anrufe werden, laut Polizei, nicht getätigt und sollten zur Anzeige gebracht werden.

