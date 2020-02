Wartburgregion: Trickbetrug hat viele Facetten

Gauner sind erfinderisch, und vor allem operieren sie dank moderner Technik heute weltweit. Sie gehen zum Teil sehr perfide vor, sagt der Leitende Polizeidirektor, Günther Lierhammer, der die Landespolizeiinspektion (LPI) in Gotha leitet. „Viele Opfer schildern, dass sie sich wie in einem Film gefühlt haben und mit einer Intensität im Gespräch unter Druck gesetzt wurden“, berichtet er.

Seit November 2019 zählte die Kriminalpolizeiinspektion Gotha 80 Fälle in ihrem Verantwortungsbereich, der vom Ilm-Kreis über Gotha und Eisenach bis in die nördliche Wartburgregion reicht. Trickbetrug habe heute viele Facetten, ergänzt der Behördenleiter. Das reicht von unlauteren Gewinnversprechen, dem Vorgaukeln, man habe einen Polizisten oder Bankmitarbeiter am Telefon bis zum bekannten klassischen Enkeltrick.

Immer öfter gibt es auch sogenannte Microsoft-Callcenter-Betrügereien, wo den späteren Opfern am Telefon vorgespielt wird, sie hätten eine Schadsoftware auf ihrem Rechner. Ziel der Betrüger ist es immer, an Geld oder andere Wertgegenstände zu kommen, sagt Kriminalhauptkommissar Frank Reumschüssel, der in Gotha solche Betrugsdelikte mit aufklärt. Eine neue Spielart sind sogenannte Love-Scamming-Fälle, wo Betrüger sich das Vertrauen alleinstehender Frauen erarbeiten, sie aber wenig später mit dem Simulieren von Notlagen um Tausende von Euro bringen.

Die Täter zu fassen, wird immer schwerer, da es Banden gibt, die über die Landesgrenzen hinaus operieren. In Niedersachsen ist es den deutschen Ermittlungs- und Justizbehörden in Abstimmung mit türkischen Sicherheitsbehörden erst vor kurzem am 12. Februar gelungen, einen international agierenden Ring an Callcenter-Betrügern zu fassen, deren Mitglieder sich vor allem als Polizeibeamte ausgaben. Darunter befanden sich auch die mutmaßlichen Haupttäter des mehr als 70 Mitglieder starken kriminellen Netzwerkes.

Auch im Bereich der LPI Gotha gab es in der jüngeren Vergangenheit Fälle, wo Täter sich als Polizisten ausgaben. Bisher gebe es aber keine Erkenntnisse, dass der Callcenter-Ring auch in Thüringen aktiv war“, erklärte eine Polizeisprecherin der Polizeidirektion Osnabrück auf Anfrage unserer Zeitung. Die Ermittlungen laufen aber noch. Die Vorgehensweise dieser Bande sei mit den bei der hiesigen Kripo vorliegenden Fällen sehr ähnlich, verweist Lierhammer.

So gab es bei den Gothaer Ermittlern bereits 2018 einen Fahndungserfolg bei einem Trickbetrug in Gerstungen. Dort war ein in der Türkei geborener 57-jähriger Deutscher gefasst worden, als er versuchte, sich von einem älteren Ehepaar 14.500 Euro zu ergaunern. Letzten November hingegen prellte ein Krimineller eine ältere Dame in Eisenach um 25.000 Euro, weil er sich als Bankmitarbeiter vorstellte und ihr erklärte, dass ihr Bargeld überprüft werden muss.

Lierhammer wie Reumschüssel raten Betroffenen bei solchen mysteriösen Anrufen, immer erst bei den Verwandten, Bekannten, der Polizei oder Bank nachzufragen, ob wirklich ein Problem vorliegt, ehe sie Geld oder Wertgegenstände herausgeben. Aus Scham melden viele Opfer den Betrug gar nicht bei der Polizei, berichten beide. Sie raten dies jedoch in jedem Fall zu tun, jeder Hinweis zur Vorgehensweise kann helfen, Trickbetrüger zu schnappen. „Erfolge finden nur statt, wenn Geschädigte reagieren“, betont Günther Lierhammer. „Uns ist es wichtig, die Bürger zu sensibilisieren“, sagt der Behördenleiter. Die Polizei hat aktuelle Aufklärungsbroschüren, die bei den örtlichen Polizeiinspektionen sowie bei der Beratungsstelle der Polizei ausliegen.