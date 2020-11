Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal hoft auf Bewilligung von Krediten

Zum Spaten möchten die Verantwortlichen des Trink- und Abwasserverband Eisenach Erbstromtal, TAV-Geschäftsleiter Peter Kahlenberg (Mitte) und TAV-Vorsitzender Bernhard Bischof (links), schon bald wieder gern greifen. Eine Kläranlage, wie sie vor Monaten für Eisenachs Ortsteil Neukirchen entstanden ist, soll in den nächsten Jahren auch für die Abwasserreinigung in Scherba entstehen.

Die Mitglieder des Verbands- und Werkausschusses des Trink- und Abwasserverbands Eisenach-Erbstromtal (TAV-EE) sind sich auf ganzer Linie einig. Sämtliche Empfehlungen zu Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan für 2021 sowie für den Finanzplan bis 2024, jeweils für die Bereiche Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung, fassen die acht anwesenden Ausschussmitglieder allesamt einstimmig. Die Zahlenwerke müssen noch in der in zwei Wochen in Creuzburg tagenden Verbandsversammlung und dann im Landesverwaltungsamt bestätigt werden.