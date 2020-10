Musik an Bachs Taufstein in Eisenach spielen (von links) Frederike Rechter (Flöte), Monica Ripamonti (Cembalo) und Hans-Christoph Fichtner (Barockvioline).

Eisenach. Das letzte Sonntagskonzert der Kammermusik der Wartburgstadt in diesem Jahr ist in der Georgenkirche verklungen.

Das letzte Intermezzo der Reihe „Kammermusik am Taufstein Johann Sebastian Bachs“ in diesem Jahr lockte am Sonntag etwa 30 Zuhörer in die Eisenacher Georgenkirche. Sie erlebten ein Programm mit Werken von Bach und Zeitgenossen wie Jean Philippe Rameau oder Georg Friedrich Händel.