Trio schmückt Gerstunger Brunnen

Alle Jahre wieder, hieß es am Freitag für ein Trio, das den Storchenbrunnen am Gerstunger Markt mit Verspätung wegen der Baustelle weihnachtlich schmückte. Regina Gärtner, Manfred Daum und Rüdiger Andreas (von rechts) brachten den Schmuck an. Statt LED-Lichter, zwei wurden gestohlen, gibt es nun Kerzen aus Holz.