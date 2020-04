Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Trotz Kontaktverbot: Jugendliche treffen sich in Geisa zum Feiern

Trotz Kontaktverbot haben sich in Geisa Jugendliche zu einer Feier getroffen. Wie die Polizei am Freitag informierte, sei sie am Donnerstagabend darauf hingewiesen worden, dass sich mehrere Jugendliche in einer Gartenlaube in der Straße „An der Geis“ aufhalten und dort feiern würden.

Die Beamten stellten vor Ort fünf Personen fest und wiesen diese auf die Allgemeinverfügung zum Kontaktverbot sowie auf die Anzeigenerstattung hin. Danach erhielt die Gruppe einen Platzverweis.