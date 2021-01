Über 30 Corona-Neuinfektionen in der Wartburgregion

Wartburgregion. Corona-Fälle summieren sich in den letzten sieben Tagen auf mehr als 1100 in Eisenach und 353 im Wartburgkreis.

Das Robert-Koch-Institut meldet für die Wartburgregion 33 neuen Corona-Infektionen binnen 24 Stunden, davon 7 in der Stadt Eisenach und 26 im Wartburgkreis (Stand Donnerstag, 0 Uhr). Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

In den vergangenen sieben Tagen summieren sich die neuen Fälle in Eisenach auf 1110. Daraus ergibt sich ein Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen binnen 7 Tagen auf 100.000 Einwohner) von 260,4. Im Wartburgkreis sind 353 Neuinfektionen in der vergangenen Woche registriert, was einen Inzidenzwert von 296,7 ergibt.