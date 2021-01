Unfall bei Mihla: VW prallt seitlich gegen Lastwagen

Mihla. Auf der Landstraße von Mihla nach Nazza hat sich am Donnerstag ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ereignet. Laut Polizei war ein 58-Jähriger gegen 15.15 Uhr mit einem Lastwagen in der Mühlhäuser Straße in Richtung Nazza unterwegs. Ein VW sei kurz hinter dem Sattelzug gefahren. Kurz nach dem Ortsausgang habe der VW-Fahrer (60) den Sattelzug überholt. Dabei sei der Volkswagen seitlich mit dem Lkw kollidiert.

Die beiden Fahrer hätten den Unfall unverletzt überstanden. Der Schaden an den Fahrzeugen aber addiere sich auf rund 13.000 Euro.