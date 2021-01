Unfall wegen Straßenglätte im Wartburgkreis

Ein 48-jähriger Autofahrer ist am Dienstagmorgen in einer leichten Kurve zwischen den Ortsteilen Hattengehau und Schnellmannshausen mit seinem Renault von der Straße abgekommen. Der Grund waren nach Angaben der Polizei winterliche Straßenverhältnisse. Der Pkw prallte zunächst gegen eine Leitplanke und blieb schließlich auf dem Randstreifen stehen. Der Fahrer verletzte sich leicht und musste zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Am Wagen entstand ein Sachschaden von rund rund 2000 Euro.