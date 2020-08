Zu einem weiteren Fall von Vandalismus kam es am Sportlerheim Etterwinden.

Etterwinden. Unbekannte werfen Feuerwerkskörper durch ein Fenster in den Sanitärtrakt des Sportlerheims Etterwinden Gemeinde erstattet Strafanzeige.

Vandalen am Sportlerheim Etterwinden

Zwischen Dienstag und Donnerstag (11. bis 13. August) haben Unbekannte Feuerwerkskörper durch ein gekipptes Fenster in die Toilette das Sportlerheim in der Straße „Unterm Eichenberg“ in Etterwinden geworfen. Es ist bereits der zweite Vorfall dieser Art innerhalb kurzer Zeit.