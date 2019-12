Verbandsspitze mit oder ohne Oberbürgermeisterin?

Wen wird die Stadt Eisenach in die Verbandsspitze des Trink- und Abwasserverbands Eisenach-Erbstromtal (TAV) schicken? Zu dieser spannenden Frage gab es im Haupt- und Finanzausschuss eine Vorentscheidung. Stadträtin Gisela Rexrodt (parteilos, für die FDP) hatte vorgeschlagen, dass sich Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) zur Wahl in der Verbandsversammlung stellen sollte. Während Wolf den Leiter des städtischen Amts für Tiefbau, Bolko Schumann, vorschlägt. Die OB argumentiert damit, dass sie bereits zu viele Funktionen habe. Rexrodt hält entgegen, dass es im Verband um politische Entscheidungen gehe. Deshalb komme für sie kein städtischer Mitarbeiter infrage. Die OB müsse die Priorität erkennen.

Der Verband hat immer noch sehr hohe Schulden, und diese Last ermöglicht es ihm nicht, in der notwendigen Weise zu investieren. Dringend, so Rexrodt, werde die Unterstützung des Landes gebraucht, und diese könne nur auf politischer Ebene erreicht werden. Für den Antrag der Stadträtin, die OB solle für die Verbandsspitze kandidieren, stimmten vier Ausschussmitglieder, drei lehnten den Vorschlag ab. Entscheidend ist jetzt das Votum des Stadtrats am 10. Dezember.

In der Verbandsversammlung des TAV soll bereits am 9. Dezember eine neue Verbandsspitze gewählt werden. Als Vorsitzender ist Treffurts Bürgermeister Michael Reinz (parteilos) im Gespräch, als erster Stellvertreter Ruhlas Bürgermeister Gerald Slotosch (parteilos). Seitens der Stadt sollte Bolko Schumann als zweiter Stellvertreter vorgeschlagen werden. Da es aber nun den Antrag von Gisela Rexrodt gibt, sollen die Eisenacher Verbandsräte eine Vertagung der Wahl beantragen, bis der Stadtrat entschieden hat.

Die Neuwahlen sind notwendig, weil der bisherige Verbandsvorsitzende Bernhard Bischof das Amt abgibt. Der Bürgermeister von Hörselberg-Hainich geht in den Ruhestand.