Verdächtiger läuft Polizei in Immelborn direkt vor die Füße

Immelborn. Ein mutmaßlicher Einbrecher ist der Polizei in Immelborn direkt in die Arme gelaufen. Zumindest passt die Täterbeschreibung auffällig genau auf ihn.

Laut Polizei hatte am Donnerstagabend zunächst der Sicherheitsdienst eines Autohandels in der Salzunger Straße in Immelborn einen Einbruch gemeldet, der durch die Überwachsungskamera aufgezeichnet worden sei. Ein bis zu dieser Zeit unbekannter Täter sei über ein Fenster in einen Bürocontainer eingedrungen und habe den Innenraum durchsucht. Danach habe er das Büro verlassen und sei ausgerissen.

Polizisten seien nach der Meldung des Sicherheitsdienstes zu dem Firmengelände gefahren. Auf dem Weg dorthin seien sie auf einen jungen Mann getroffen, auf den die Personenbeschreibung zugetroffen habe. Er sei zur Polizeiwache mitgenommen worden. Nun liefen Ermittlungen, ob es sich wirklich um den Einbrecher handele, so die Polizei.