Katja Schmidberger über Duftkomplimente und gute Gerüche in der Natur

Ein schöner Duft, daran hat doch jeder Mensch eine Erinnerung. Wenn sie auf der Straße unterwegs sind oder in einem Café sitzen und sie riechen etwas, das ihrer Nase schmeichelt, das sorgt doch dafür, dass das eigene Wohlbefinden wächst und man gern an der Stelle verweilen will.