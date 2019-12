Verkehr stockt in Eisenach wegen kilometerlanger Ölspur

In Eisenach kommt es derzeit zu größeren Behinderungen im Stadtgebiet. Grund ist eine kilometerlange Ölspur, die sich von Ortsteil Hötzelsroda über die Thälmannstraße, Mühlhäuser Straße bis in die Innenstadt zieht. Eine Kehrmaschine des Umweltservice hatte offenbar am Morgen auf Grund eines technischen Defekts bei der eigentlichen Reinigung der Fahrbahnen das Öl verloren.

Wie Sophia Spangenberg, Sprecherin der Stadt, erklärte, hatten Beamte der Berufsfeuerwehr die Verunreinigungen selbst bei der Fahrt zu einem anderen Einsatz in der Schillerstraße entdeckt. Zurzeit sind 20 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr wie der Freiwilligen Feuerwehren Eisenach Mitte, Stockhausen, Hötzelsroda und Stregda im Einsatz, um die Fahrbahnen wieder zu reinigen. Der Einsatz, hieß es, werde sich wohl über mehrere Stunden hinziehen.