Verkehrsverstoß mit Folgen – Polizei stoppt Drogenfahrt in Eisenach

Da hat ein 39-Jähriger in Eisenach so einiges falsch gemacht. Er war am Freitagnachmittag mit seinem Auto entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in der Heinrich-Heine-Straße unterwegs, als er den Polizisten auffiel. Sie hielten den Mann an und staunten dann nicht schlecht.

Zunächst fiel sein Drogentest positiv aus, zudem bestehe der Anfangsverdacht, dass der Mann gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Polizisten nahmen ihn mit zur Blutabgabe, weiterfahren durfte er nicht mehr.

