Vernunft kommt von vernehmen

Wer hat nicht schon einmal den Satz gehört: „Sei doch vernünftig!“ und eigentlich nicht gewusst, was damit gemeint ist. Meistens läuft es darauf hinaus, auf Affekte und Spontanes zu verzichten und sich an irgendwelche – oftmals diffuse – Regeln halten zu sollen. Aber damit wird diese Aufforderung der Bedeutung von Vernunft nicht gerecht.

Aufgabe der Vernunft in heutiger Zeit ist es, sein „Leben in den Griff zu bekommen“, also in unserer komplexen Welt sich zurechtzufinden, eine Orientierung zu haben und einen sich und der Umgebung entsprechenden Standpunkt zu erlangen. Dabei ist Vernunft ein dienendes Wort – ein Diener unseres Lebens. Das mag jetzt vielleicht überraschen, weil der Aufruf „vernünftig zu sein“ eher etwas Bestimmendes, wenn nicht gar Herrschendes zu meinen scheint.

Vernunft kommt allerdings von vernehmen, also wahrnehmen und dient dazu, sich Kenntnisse zu verschaffen, zu orientieren, zu verstehen, Erlebnisse und Ereignisse einzuordnen und zu sortieren. Dabei entwickelt die Vernunft einen Sinnhorizont und bietet Anleitungen für das praktische Handeln.

Im Grunde will der Glaube nicht viel anderes, geht aber insofern einen Schritt weiter, als dass der persönliche Aspekt und die Hoffnung wichtiger werden. Der Glaube vertraut auf die positive Entwicklung, sowohl im unpersönlichen als auch im persönlichen Bereich. Besonders wichtig wird das persönliche Vertrauensverhältnis zum Anderen. Wenn dieser vertrauenswürdig ist, so glauben wir an seine Einsichten, sein Wissen, seine Intuition.

Im christlichen Glauben überträgt sich dies auf Gott, Jesus Christus, die Propheten und die Zeugen. Ihnen zu vertrauen macht das Glauben stark, und wir erkennen, dass der Mensch von sich aus nicht alles alleine lösen kann. Der Glaube an die Einlösung der Verheißungen entwickelt eine große Hoffnung und hilft damit das Leben besser zu bewältigen.

Olaf Forchmann ist evangelischer Pfarrer in Melborn im Nessetal.