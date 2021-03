Schnee wird aus der Karlstraße in Eisenach abtransportiert. Der jüngste Winterdienst in Eisenach hatte aus Sicht vieler Bürger Schwächen, denen nun auf den Grund gegangen werden soll.

Eisenach. Die gerade offenbarten Schwächen des Winterdienstes in Eisenach und der geplante Personalaufwuchs im Bereich Grünflächenmanagement waren strittige Themen im jüngsten Ausschuss für Infrastruktur.

Viel Redebedarf bei zwei heiklen Themen in Eisenach

Der Winter ist aus meteorologischer Sicht zwar vorbei, die Stadtverwaltung Eisenach wird er mit Blick auf die Schwächen des Winterdienstes der Kommune aber noch beschäftigen. Bis Sommer will Bürgermeister Uwe Möller (CDU) „ein klares Konzept“ vorlegen, das den Eisenacher Winterdienst für die nächste Herausforderung zu dem macht, was er aus Sicht vieler Bürger in der jüngsten Schneephase nicht war: tauglich.