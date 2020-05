Vom Trafoturm zum Leuchtturm des Naturschutzes

Ronny Füldner, Eckhard Roth und Sven Roth (von links) von der Interessengemeinschaft Vogel- und Fledermausschutz und Forschung Eisenach verwandeln einen alten Trafoturm in Wutha-Farnroda in einen Artenschutzturm. Sie gehen in diesen Tagen der Corona-Krise auf Abstand. Gemeinsame Arbeitseinsätze sind derzeit schwerlich möglich.