Von der Showbühne in Eisenach in den Schutzanzug

Eisenach. Angeblich sind Krisen auch förderlich für die Kunst. Wenn man mit seinen künstlerischen Fähigkeiten und Begabungen seinen Lebensunterhalt verdienen muss, aber die eigene Kunst nicht ausleben darf, kann einem die Krise hingegen den Boden unter den Füßen wegziehen.

„Die ersten zwei Tage, da war das tatsächlich bei mir so“, erinnert sich die Eisenacher Sängerin, Autorin und Rednerin Sandra Peschke. Sie ist ebenso wie die gleichnamige Band stadtbekannt. 2020 wäre als Musikerin ein tolles Jahr für sie geworden. „Ich hätte mit den bereits geplanten Terminen das erste Mal von meinem Engagements als Musikerin finanzielle Rücklagen bilden können“, erzählt sie.

Vor über 25 Jahren begann Peschke, Musik zu machen. Nach Probeabenden ohne Publikum, kamen Konzerte bei Freunden und Bekannten dazu, später die ersten richtigen Auftritte. Zuletzt trat sie sogar in der erfolgreichen Bühnenproduktion „Tausendmal berührt“ im Landestheater Eisenach auf.

Es ist im Frühjahr 2020 alles anders gekommen. Jetzt, Mitte Januar 2021, sitzt Peschke an ihrem Holztisch in der wohlig-warmen Küche und hat wieder einmal ihr Leben umkrempeln müssen. Anstatt schicker Bühnenkluft bestimmt ein weißer Schutzanzug ihren Arbeitsalltag. Sandra Peschke hat sich zur Ausbilderin für Ersthelfer weiterqualifiziert und führt zugleich für Unternehmen und Institutionen Corona-Schnelltests in Zusammenarbeit mit einem Unternehmen aus Bad Langensalza durch.

Irgendwie ist die Künstlerin eine Wunderpackung, hat Lebenskrisen bewältigt und ist vielseitig interessiert und engagiert. Neben einer abgeschlossenen Berufsausbildung als Bürokauffrau hat sie sich fast drei Jahre zur Krankenschwester ausbilden lassen und nur die Prüfung nicht gemacht. Sie war sogar mal Chefsekretärin bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Die meiste Zeit, bis heute, war sie aber selbstständig. Sie hat sich neben der Künstlerkarriere als Redenschreiberin, Make-up-Artistin und mit Aufträgen im pädagogischen Bereich ihre Brötchen verdient. In den letzten Jahren hat genau diese Mischung aus Reden halten und Musik ihren Berufsalltag bestimmt. Die Sängerinnen-Karriere nahm Fahrt auf, sie war solo, mit der Band, mit anderen Formationen und Programmen unterwegs. „Das letzte Jahr vor Corona war das künstlerisch schönste Jahr“, schwärmt Peschke. Sie war auch einige Jahre Lokalpolitikerin und Stadträtin für die Linke-Fraktion. Im Dezember hat sie ihr Mandat niedergelegt und sich aus der Politik verabschiedet.

Nun arbeitet die Eisenacherin intensiv an neuen Arbeitsfeldern. Neben Trauerreden bietet sie Trauerbegleitung an, um Menschen in Konfliktsituation zur Seite zu stehen. Sie bildet in Unternehmen Mitarbeiter in medizinischer Erster Hilfe aus, hinzu kommen die Corona-Tests. „Ich will auch in Zukunft meinen Weg gehen“, sagt Sandra Peschke. Dazu wird der Ausbau der Selbstständigkeit gehören, auch nach der Pandemie.

Kunst und Kultur, Musik zu machen, das schließt die Musikerin auch nach der Corona-Krise nicht aus. „Meine Fähigkeiten gehen ja nicht verloren." Optimistisch blickt sie aus ihrem Küchenfenster auf die angeleuchtete Georgenkirche, die auf dem Eisenacher Marktplatz steht. „Die Erfahrungen durch die Pandemie helfen den Menschen auch, sich weiterzuentwickeln“, ist Sandra Peschke überzeugt.