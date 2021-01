Von der weißen Winterwelt zurück ins Alltagsgrau

Eberhard Dachsel an seiner Wetterstation in der Eisenacher Weststadt.

Eisenach. Nachdem der Winter nun doch wieder einmal Einzug gehalten hatte und auch Eisenach unter einer geschlossenen Schneedecke lag, verwandelte milde Luft aus Südwest in der zu Ende gehenden Woche die weiße Winterwelt zurück ins Alltagsgrau. Die für die Jahreszeit zu üppigen Temperaturen der letzten Tage - regional wurden Tageshöchsttemperaturen bis zehn Grad Wärme gemeldet - fühlten sich wegen des böigen Windes jedoch nicht frühlingshaft mild an.

Ohnehin steht der Frühlingsanfang eben erst am 20. März im Kalender. Nur die Wetterfrösche haben es eiliger. Bereits am 28. Februar endet für sie der meteorologische Winter.

Winterliches Wetter gab es in der Wartburgstadt bisher nur wenig. Gerade mal an elf Tagen wurde eine geschlossene Schneedecke registriert. Richtig kaltes Winterwetter konnte in der Eisenacher Wetterstation bis zur zweiten Januardekade nur fünf Mal gemessen werden. Es sind die so genannten Eistage, an denen auch die Tageshöchsttemperatur nicht höher als bis zum Gefrierpunkt steigt. Im langjährigen Eisenacher Mittel stehen in den drei Wintermonaten 23 Eistage in der Statistik.

Den vorerst kältesten Winter erlebte die Wartburgstadt in den vergangenen fünf Jahrzehnten im Winter 1995/96. Damals kam es an 52 Tagen zu eisiger Kälte. Bereits der Dezember 1995 zählte zwanzig Eistage und im Januar gab es sogar zweiundzwanzig eiskalte Tage. Obwohl der Klimawandel in der Tendenz immer mildere Winter bewirkt, sind extreme Abweichungen im Wettergeschehen aber nicht ausgeschlossen.