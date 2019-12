Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Von der Wolldecke bis zum Weltfrieden

Wer den Zettel mit diesem speziellen Wunsch vom Wunschbaum in der Schalterhalle der Sparkasse nimmt, muss ziemlich selbstbewusst sein, wenn er glaubt, ihn erfüllen zu können: „Weltfrieden, Menschlichkeit und Bescheidenheit“ hat der Bewohner eines Eisenacher Seniorenheimes als seinen Weihnachtswunsch auf dem Zettel notiert. Die übrigen 79 Wünsche sind einfacher zu erfüllen.

Offiziell am Nikolaustag startete zum zweiten Mal in Eisenach die Wunschbaum-Aktion, die im vergangenen Jahr die beiden jetzt 19-jährigen Frauen Finn Weiß und Lara Artschwager ins Leben riefen. Da sie beide nun auswärts studieren, haben sie sich für die Neuauflage die Konfirmandengruppe aus Neuenhof mit ins Boot geholt. Sie waren in den vergangenen Wochen in Seniorenheimen, Hospiz und bei Seniorenbeirat unterwegs, um nach Weihnachtswünschen zu fragen. Diese wurden einzeln auf Zettel notiert und hängen nun am Wunschbaum in der Wartburg-Sparkasse in der Karlstraße.

Wer helfen möchte, nimmt einen dieser Zettel ab, organisiert das Erbetene und gibt das Geschenk bis 19. Dezember in der Sparkasse ab. Das Büro von Filialleiter Tino Lotz dient als Geschenklager für die Helfer des Weihnachtsmannes. Ab 20. Dezember sind diese dann unterwegs und überbringen die Geschenke. Im vergangenen Jahr kamen bei der Aktion über 100 Wünsche zusammen, die alle erfüllt werden konnten.

Auch diesmal ist die Liste der Wünsche so bunt wie das Leben selbst. Da wünscht sich ein Bewohner eines Seniorenheimes, dass ihm Geschichten vorgelesen werden mögen. Gleich mehrfach wird der gemeinsame Besuch im Tierheim erhofft. Es gibt auch den Wunsch nach etwas Geld für kleinere Dinge. Wolldecke, angerautes Oberhemd in Größe M, eine Leselupe mit Licht am besten samt Rätselblock, Gutschein für Orthopädietechnik , Friseurgutscheine, Babypuppe oder auch Kuschelkissen – all dies wird da erbeten.

Zum Nikolaustag sorgten Stollen und Tee und vor allem auch elf Kinder der Grundschule Förtha mit einem kleinen Weihnachtsprogramm in der Sparkasse für einen schönen Start der Aktion. „Und schnell waren die ersten Zettel weg“, so Diana Artschwager, Mutter einer der Organisatorinnen, die mit dafür sorgte, dass die Zettel pünktlich an den Baum kamen.