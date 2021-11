Vor-Ort-Termin wegen Lärmproblem in Werra-Suhl-Tal

Ob in Berka, Dankmarshausen oder hier in Dippach – die Anwohner leiden unter dem starken Lkw-Verkehr.

Werra-Suhl-Tal. Der Petitionsausschuss des Landtags kommt Montag nach Werra-Suhl-Tal, um eine Lösung wegen des Lkw-Verkehrs zu finden.

An diesem Montag trifft sich der Petitionsausschuss des Thüringer Landtags in Werra-Suhl-Tal, um sich vor Ort ein Bild der Lärmbelastung zu machen. Die Ortsteilbürgermeister von Berka/Werra, Dankmarshausen und Dippach hatten eine Petition beim Landtag eingereicht, in der sie Maßnahmen fordern, dem zunehmenden Lkw-Verkehr dort zu begegnen. Nachdem eine Sperrung der stark belasteten Ortsdurchfahrten in Berka und Dippach für Lkw von der Regierung abgelehnt wurde, hat der Ausschuss der Landesregierung nun ein Nachtfahrverbot oder eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h für Lkw vorgeschlagen. Landtagsabgeordneter Raymond Walk (CDU) fordert zudem die Lärmkartierung vorzuziehen, weil man aktuelle Zahlen für die Beurteilung benötige.