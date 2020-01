Vorfreude wird angestachelt

Weihnachten ist vorbei, doch so manche vorweihnachtliche Leckerei steht weiter im Regal von Süßwarenläden. Für alle, die nicht genug von Lebkuchen, leckeren Weihnachtsmännern und ähnlichen Süßigkeiten haben. Schokolade bleibt am Ende Schokolade.

Trotzdem kann man nur erahnen, wie viel Süßkram letztlich noch weggeworfen wird. Umso besser, wenn sich spontan ein pfiffiger Vorschlag für eine Weiterverwendung findet.

Genau so eine Idee hatte jetzt Heike Apel, die die meisten als städtische Beigeordnete oder als eine der Hauptaktiven beim Sommergewinn kennen. Heike Apel ist aber auch die „Mutter“ für die Stiegker Wänst und Jugend. Jeden Mittwoch arbeitet sie mit dem Zunft-Nachwuchs eifrig am neuen Programm für die beiden Kommersch-Abende am 13./14. März. Seien Sie gewiss, liebe Leser – es grenzt des Öfteren an eine Meisterleistung, den Hummelhaufen zum konzentrierten Üben zu bringen. Doch das merkt man ihr nie an. Bei den Proben jetzt im Januar steigt die Aufregung weiter. Da hatte die Wänst-Chefin eine Idee. Sie hat jedem Kind einen Adventskalender geschenkt, damit diese bis zu ihrem großen Auftritt regelmäßig eine kleine Überraschung bekommen. Wenn alle Türchen geöffnet sind, ist fast Kommersch. So steigert man die Vorfreude.