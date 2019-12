Vorsitzender aus ländlichem Raum

Der zukünftige Vorsitz des Trink- und Abwasserverbandes Eisenach-Erbstromtal (TAV) sollte bei den Mitgliedsgemeinden des ländlichen Raumes bleiben, findet der jetzige und bald scheidende Verbandsvorsitzende Bernhard Bischof (CDU) mit Blick auf die aktuelle Debatte in der Stadt Eisenach.

Bischof, dessen Amtszeit am 24. Februar als Bürgermeister der Gemeinde Hörselberg-Hainich endet, mahnt mehr Gemeinsamkeit in dieser Frage an. In der Stadt fordern mehrere Ratsmitglieder Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) auf, den TAV-Vorsitz zu übernehmen. Diese hatte dafür geworben, in weiteren Gesprächen eine gemeinsame Lösung zu finden. Und angemerkt, dass sie auch ohne Verbandsvorsitzende zu sein, schon in den vergangenen Jahren immer alle Gespräche bei der Landesregierung mitgeführt habe und der Verantwortung für den Verband gerecht geworden sei.

Bischof findet, dass es bei der Führung des Verbandes nicht um die stärkste Kraft gehe, sondern „um die Erfüllung einer gemeinsamen und kommunalen Pflichtaufgabe. Und die bisherige Bündelung der Kräfte hat dem Verband gut getan. Wir sind wieder in ruhigeres Fahrwasser gekommen“, so Bischof. Innerhalb der vergangen Jahre hätten alle Verbandsmitglieder zunehmend eine sehr konstruktive und sachliche Arbeitsweise entwickelt. „Wir kennen unsere Probleme und kommen nur gemeinsam weiter voran. So konnte der Verband beispielsweise seine Schulden innerhalb der vergangenen acht Jahre von 118 auf 68 Millionen Euro reduzieren.“

Die Mitgliedsgemeinden arbeiten mit der leistungsfähigen Geschäftsführung und Verwaltung des Verbandes lösungsorientiert. Bischof: „Dabei geht es hauptsächlich um die sachbezogene Umsetzung von gemeinschaftlichen Investitionen und vor allem um die Optimierung des Aufwandes und der Kosten.“ Es gehe nicht darum, Geld zu verteilen. Weder der Verband noch die einzelnen Kommunen hätten irgendwo einen großen Geldtopf rumstehen.

„Der Stadt Eisenach würde ganz bestimmt kein Zacken aus der Krone brechen, wenn der Verbandsvorsitz auch zukünftig durch einen hauptamtlichen Bürgermeister einer Mitgliedsgemeinde des flachen Landes besetzt wird“, so Bischof. Der versprach auch weiter zur Verfügung zu stehen, bis eine Lösung gefunden sei. Der Verband müsse in den kommenden Jahren noch mehr in die ordnungsgemäße Erfüllung seiner Aufgaben investieren. „Es gibt ganz viel zu tun und dabei braucht man vor allem ganz viel Geld.“

Ohne Fremdkapital werde es nicht gehen, denn bei den Mitgliedsgemeinden sei kein Geld mehr zu holen. „Es braucht daher auch die gemeinsame Anstrengungen von Stadt und Umland, um wieder mehr Unterstützung aus Erfurt zu bekommen.“ Und dabei könne es durchaus von Vorteil sein, wenn diese Bitten um Hilfe aus Erfurt von zwei Seiten vorgetragen würden, dem Verbandsvorsitzenden und dem Stadtoberhaupt der größten Mitgliedskommune Eisenach.