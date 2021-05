Vortrag zum Eisenacher Automobilwerk

Eisenach. Zu einem Online-Vortrag über soziale Ungleichheit im Automobilwerk Eisenach wird am 20. Mai eingeladen.

Der Verein für Thüringische Geschichte hat in seiner Vortragsreihe ein Angebot mit Bezug auf Eisenach. Jessica Lindner-Elsner (Potsdam) spricht über „Soziale Ungleichheit im Wandel – Das Automobilwerk Eisenach 1970-1993“. Der Vortrag wird am Donnerstag, 20. Mai, um 19 Uhr online gehalten. Der Stream ist am Veranstaltungstag unter diesem Link zu erreichen: https://online.mmz.uni-jena.de/rosensaal.html. Zum Vortrag sind alle eingeladen.