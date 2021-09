Wahl 2021: Gespräch und Film

Eisenach. Die Grünen in Eisenach debattieren und strampeln.

Vor dem Restaurant Santorini in der Alexanderstraße in Eisenach gibt es am Sonntag ab 19 Uhr nicht nur Gespräche mit Politikern der Grünen wie Justus Heuer (Direktkandidat), Madeleine Henfling (MdL) und Ralf-Uwe Beck (Mehr Demokratie), sondern auch Open Air-Kino. Ab 20 Uhr läuft der Kinofilm über die Flucht einer Pößnecker Familie aus der DDR mit einem Ballon. Der Strom dafür wird über mindestens sieben (besser zehn) Fahrräder erzeugt. Jeder ist eingeladen mit zu strampeln.