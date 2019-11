Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Warnstreiks bei Firma Autotest werden fortgesetzt

Die Warnstreiks bei der im Gewerbegebiet auf dem Kindel ansässigen Firma Autotest sollen fortgesetzt werden. Das kündigte Thomas Steinhäuser von der IG Metall an. Die Gewerkschaft möchte auf diese Weise die Geschäftsführung zurück an den Verhandlungstisch holen. Wie Steinhäuser informierte, hat die Firmenleitung zwei vereinbarte Termine „kurz vorher und ohne weitere Begründung“ abgesagt. Der Produktionsstandort in Hörselberg-Hainich soll zum Jahresende geschlossen werden. Betroffen sind rund 200 Beschäftigte, von denen einige von Anfang an im Unternehmen arbeiten. Autotest siedelte sich 2011 an. Der Autozulieferer, der seinen Hauptsitz in Südtirol hat, stellt Innenausstattungen für Automobile her, darunter für Marken wie Porsche, Rolls Royce und Lamborghini.

Im Zusammenhang mit der Werkschließung will die IG Metall für die Beschäftigten einen Sozialtarifplan aushandeln. „Es geht uns außerdem um eine Absicherung für den Fall der Insolvenz“, so Steinhäuser. Gleichzeitig kritisierte der Gewerkschafter, dass während der Warnstreiks bei Autotest eingesetzte Beschäftigte von Zeitarbeitsfirmen weitergearbeitet haben sollen: „Das wäre klar rechtswidrig“.

Eine Anfrage unserer Zeitung an die Firmenleitung blieb zunächst ohne Antwort.