Wartburgkreis senkt Kreisumlage für die Kommunen

Während Martin Henkel (CDU) von einem „grundsoliden Haushalt“, Klaus Bohl (Freie Wähler) von einem „zuversichtlichen und investitionsstarken Haushalt“, Klaus Stöber (AfD) von einem „recht guten Haushalt“, Michael Brodführer (CDU) von einem „passenden Haushalt“ und Hans-Joachim Ziegler (SPD) von einem „richtungsweisenden Haushalt“ spricht, findet Hans-Jörg Lessig (Linke) vieles im Haushalt des Wartburgkreises für das kommende Jahr nicht richtig abgebildet. Er kritisiert, dass die finanzielle Situation des Kreises nicht richtig dargestellt werde; der Vorbericht sei nicht wirklich hilfreich. Der Linkspolitiker erwarte vielmehr eine „seriöse, finanzielle Darstellung“, in der auch Sondereinnahmen von Bund und Land auftauchen. Dennoch wolle sich seine Fraktion nicht querstellen, zumal die Kreisumlage sinke.

Jammern gehört zum politischen Geschäft

Mit sechs Gegenstimmen und vier Enthaltungen passiert der 2021er Haushalt am Dienstagabend den Kreistag. Hans-Jörg Lessig ärgern der Wegfall der Stelle des Integrationsbeauftragten, fehlende Mittel für ein Frauenhaus in Bad Salzungen sowie die Reduzierung von Investitionsmitteln für die Jugendsozialarbeit von 9000 Euro auf null. Die unterschiedlichen Standpunkte zu manchen Haushaltsstellen führen teils zu hitzigen Debatten in der mäßig temperierten Mehrzweckhalle in Barchfeld. „Jammern gehört zum Geschäft“, kommentiert Lessig die für ihn falsche finanzielle Darstellung des Kreises. Für Klaus Bohl beweist der Haushalt, dass der Wartburgkreis wieder zu den leistungsstärksten in Thüringen gehört. Eine Kreditaufnahme von null Euro sei, so Hans-Joachim Ziegler, für einen Landkreis in Deutschland beispielgebend.

Belastung für Städte und Gemeinden verringert sich

Die Kreisumlage, die Städte und Gemeinden an den Landkreis zahlen müssen, sinkt auf rund 38,4 Prozentpunkte. Die Fraktion Freie Wähler / Liste alternative Demokratie kämpfte für maximal 36 Prozent, zumindest für ein Jahr. „Unser Nachbarkreis Schmalkalden-Meiningen hat eine noch niedrigere Umlage, und die haben auch alle Schulen auf Vordermann gebracht“, so Bad Salzungens Bürgermeister Klaus Bohl in seinem Umlagen-Senkungsplädoyer. Mit Wohlwollen erwähnt er die Erhöhung des Zuschusses für den Personennahverkehr um 220.000 Euro.

Im nächsten Jahr zählt Eisenach mit dazu

SPD-Mann Ziegler spricht von einem „handwerklich gut aufgestellten Haushalt, aber vom letzten in dieser Struktur“, denn beim nächsten ist Eisenach mit im Boot. Die Senkung der Kreisumlage ist für ihn ein wichtiges Signal, denn in Zeiten der Corona-Krise rollten enorme Gewerbesteuerausfälle auf die Kommunen zu. Ziegler freut es zwar, dass mit den eingestellten Mitteln die bislang schleppend vorangeschrittene Digitalisierung im kommenden Jahr richtig Fahrt aufnehmen könne, aber keine freie Spitze mehr zur Verfügung steht.

Für Harry Weghenkel (LAD) würdigt der Haushalt zu wenig die Jugendarbeit. Während der zuständige Ausschuss bei einem Rundgang Mehrbedarf an Stellen erkennt, erhöht sich nicht die Stellenzahl. Per Antrag wünscht sich Weghenkel für jeden der drei Sozialräume eine weitere Betreuerstelle. Nach dem Meinungsaustausch zieht er den Antrag zurück; dieser wird in den zuständigen Ausschuss verwiesen.

AfD bringt keinen ihrer sechs Anträge durch

Mit insgesamt sechs Anträgen möchte die AfD-Fraktion in letzter Sekunde noch Änderungen am Haushalt erwirken, scheitert aber mit allen Anträgen. Diese sahen vor, die Kreisumlage auf 36 Prozent zu senken, die Streichung von 20 Stellen im Personalplan der Kreisverwaltung, die seit Jahren nicht besetzt seien, die Sanierung der Turnhalle der Grundschule Wutha-Farnroda im Jahr 2021 zu ermöglichen, den Essenzuschuss für Grundschüler von 50 Cent auf ein Euro zu erhöhen, ein Begrüßungsgeld von 1000 Euro für Neugeborene und Gutscheine des örtlichen Einzelhandels statt Bargeldleistungen für Asylbewerber.