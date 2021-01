Wartburgkreis verstärkt Gesundheitsamt personell

Wartburgkreis. Im Gesundheitsamt des Wartburgkreises, das auch für die Stadt Eisenach zuständig ist, ist zu den regulären Mitarbeitern ein Pool von sechs bis 20 Helfern im Einsatz. Dazu gehören sechs Angehörige der Bundeswehr und elf geringfügig Beschäftigte. Bei Bedarf unterstützen Mitarbeiter aus anderen Abteilungen des Landratsamtes.

Außerdem sind vier Vollzeit-Beschäftigte im Gesundheitsamt eingestellt worden, wenn auch befristet. Das geht aus einer Antwort des Landratsamts auf Anfrage unserer Zeitung hervor. Damit kann laut Auskunft der Behörde im Falle einer Covid-19-Erkrankung zurzeit tagesaktuell reagiert werden. Das betreffe auch Kontaktpersonen, für die zeitnah eine Quarantäne angeordnet werde.

Von positiv Getesteten war in den letzten Wochen zu hören, dass es lange gedauert hat, bis behördlicherseits reagiert oder bei Kontaktpersonen angerufen worden ist. Das hängt nach Angaben aus dem Gesundheitsamt davon ab, wie viele Neuinfektionen gemeldet werden. Bei über 100 am Tag und entsprechend vielen Kontakten seien die Anordnungen zur Quarantäne nicht mehr in einer vertretbaren Zeit zu schaffen. Die Situation habe sich im Moment aber entspannt. Am Montag, Dienstag und Sonntag treffen weniger Befunde ein. Mittwoch bis Sonnabend sind es mehr Befunde und werden entsprechend mehr Helfer eingesetzt.

Das Gesundheitsamt könne erst eine Quarantäne anordnen, wenn der positive PCR-Befund vorliegt. Für die Zeit zwischen dem Abstrich und dem Eingang des Laborbefunds sei man nicht zuständig. Verzögerungen kann es geben, wenn Angaben auf den Laborbefunden unvollständig sind. Fehlende Telefonnummern etwa müssen nachträglich ermittelt werden. Die Betreffenden sind auch nicht immer sofort telefonisch erreichbar.

Aber auch unaufgefordert sollten sich Infizierte und Kontaktpersonen zu Hause isolieren, weist das Gesundheitsamt hin. Die Selbstisolation müsse allerdings mit dem Hausarzt und Arbeitgeber geklärt werden. Bei der Kontrolle der Quarantäne sind derzeit ausschließlich die Helfer der Bundeswehr eingesetzt.