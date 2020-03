Wartburgmobil stellt Busverkehr in der Stadt Eisenach und der Region an Sonntagen ein

Das Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) teilt mit, dass der Busverkehr auf Stadt- und Regionallinien nun an Sonn- und Feiertagen eingestellt wird. Die Linien 150, 160 der privaten Busunternehmer verkehren aber weiter. Aufgrund der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus ist in den Linien-Bussen das Einsteigen an der Fahrertür nicht möglich. Der Busfahrer verkauft und kontrolliert derzeit keine Fahrscheine. Die VUW richtete ein Hilfetelefon ein, das unter Telefon: 0180/7 12 13 14 erreichbar ist. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog