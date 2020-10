Wartburgregion blickt interessiert hinüber zum Inselsberg

Der Inselsberg ist auch für viele Menschen der Wartburgregion, nicht zuletzt vieler Eisenacher und Erbstromtaler, der„Hausberg“. Der traditionsreiche Skiclub Eisenach hat am Inselsberg seit Jahrzehnten sein Domizil und für viele Menschen ist und bleibt dieser zum Greifen nahe Berg eine erste Adresse. Die momentane Debatte um die touristische Entwicklung des Berges wird hierzulande deshalb aufmerksam verfolgt. Und dabei bewegt sich etwas.

Am 2. November soll eine Absichtserklärung zur Entwicklung des Inselsberg-Tourismus beraten werden. Vertreter der Landesentwicklungsgesellschaft (LEG), des Wirtschaftsministeriums, der Kreise Gotha und Schmalkalden-Meiningen sowie die Bürgermeister aus Waltershausen, Friedrichroda, Bad Tabarz und Brotterode-Trusetal sind im Boot. Im Zentrum stehen die Vorstellung des Arbeitsstandes, die Projektphasen sowie die vom Wirtschaftsministerium erarbeitete Absichtserklärung für das Projekt „Touristische Entwicklung des Inselsbergs“.

SPD-Mann wünscht sich mehr Initiative von Schmalkalder Seite

Für Brotterodes Stadtratsmitglied Marian Mühlhausen (SPD) ist der Einfluss der Kommune und des Kreises Schmalkalden-Meiningen bei diesem Thema noch zu gering. Die Anrainerorte des Kreises Gotha hätten in der Sache die Zügel in der Hand, was auch daran läge, dass der Kreistag Schmalkalden-Meiningen nicht mit dem nötigen Verve auftrete. Da wünscht sich Mühlhausen als Brotteröder auch von der Landrätin mehr Initiative. Der Inselsberg sei für Ruhla, Brotterode oder Winterstein schließlich nicht irgendein Berg, sondern DER Berg und Brotterode selbst ein Touristenmagnet.

Für Bürgermeister Gerald Slotosch ist der Berg auch eine Marke für Ruhla. Nicht zuletzt ist Ruhla Mitglied im Geo-Park Inselsberg-Drei Gleichen und im Naturpark Thüringer Wald. Und Slotosch hatte in seiner vorherigen Funktion eine persönliche Aktie an der jetzigen Gestaltung des Plateaus. Eine Einladung für den 2. November hat die Stadt Ruhla allerdings nicht.

Ein neues Besucherzentrum, neu gestaltete öffentliche Freianlagen mit Wegen, Grünflächen, Aussichtspunkten und Spielbereichen sowie zusätzliche Parkplätze sind Ideen, die bei der Entwicklung des Inselsberg-Plateaus vordergründig genannt werden. Diese Projekte sind im „Zielkatalog 2025“ für die Inselsbergregion definiert„ Wir haben das angestoßen, weil uns die Entwicklung des Inselsberges am Herzen liegt“ , sagt David Ortmann (SPD), Bürgermeister von Bad Tabarz.

Bad Tabarz betreibt auf dem Inselsberg den Aussichtsturm samt Tourist-Information, der auch das höchst gelegene Trauzimmer Thüringens sowie Ausstellungen zum Geopark und zum Naturpark Thüringer Wald zu bieten hat. Ziel des Landes ist eine völlige Neuordnung der vorhandenen Infrastrukturen auf dem Plateau. Damit sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, um auch die dringend benötigten privaten Investitionen in Gastronomie und Hotellerie anzustoßen.

Die LEG hat einen europaweiten Realisierungswettbewerb gestartet. Die Ergebnisse sollen spätestens im vierten Quartal 2020 vorliegen. Die Erschließungsstraße zum Inselsberg soll in diesem Zusammenhang erneuert werden. Von einem Riesenrad auf dem berg ist die Rede und auch das Thema Seilbahn nicht vom Tisch.