Wartburgregion mit niedrigen Corona-Zahlen

In den Testzentren wird weiter gearbeitet.

Wartburgregion. Im Eisenacher Klinikum müssen derzeit keine Corona-Patienten stationär behandelt werden.

11,8 im Wartburgkreis und 30,8 in der Stadt Eisenach – das sind die Corona-Inzidenzwerte, die das Robert-Koch-Institut am Freitag (Stand: 3.12 Uhr) herausgegeben hat.

Aktive Infektionen mit dem Sars-CoV-2-Virus vermeldet das Gesundheitsamt (Stand: 18. Juni, 9.25 Uhr) für den Kreis 32, davon 10 in Bad Salzungen und sieben in Wutha-Farnroda. In der Stadt Eisenach sind es 22. Im Eisenacher St.-Georg-Klinikum müssen weiterhin keine Corona-Patienten stationär betreut werden.