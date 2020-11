Zahl der Corona-Toten in der Wartburgregion steigt auf neun

Einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 meldet das Gesundheitsamt des Wartburgkreises über das Wochenende. Ein männlicher Patient aus dem Amt Creuzburg ist gestorben. Damit stieg die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Virus in der Region auf neun an – fünf in der Stadt Eisenach, jetzt vier aus dem Wartburgkreis. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Und während in der kreisfreien Stadt Eisenach das Virusgeschehen (Stand 23. November, 14.30 Uhr) gerade stabil ist – weiterhin 35 Fälle aktiver Infektionen – nimmt diese Zahl im Wartburgkreis erheblich zu.

Dort gibt es 168 aktive Infektionen, 15 mehr als am Freitag voriger Woche. In Bad Liebenstein steht der Ausbruch des Virus in einem Seniorenpflegeheim im Zentrum, mittlerweile mit insgesamt 39 Fällen. In Bad Salzungen sind es 25, in Dermbach 21, in Geisa 13, in Ruhla/Seebach elf und in der Verwaltungsgemeinschaft Hainich-Werratal sind es zehn.

In der bereits seit einigen Tagen wegen mehrerer Corona-Fälle komplett geschlossene Grundschule in Gerstungen stehen nun großflächige Tests an. Am 26. November werden alle Schülerinnen und Schüler abgestrichen. Am Gymnasium Vacha ist ein Lehrer positiv getestet worden. Daraufhin wurden 13 Lehrer und rund 100 Schülerinnen und Schüler aus insgesamt fünf Klassen in Quarantäne geschickt. In Eisenach gibt es fünf positiv auf das Virus getestete Bewohner des Azurit-Seniorenzentrums.

Mit 992 hat die Zahl der Menschen, die sich derzeit in Quarantäne befinden einen neuen Höchststand erreicht. In den Kliniken der Region werden nach Angaben des Gesundheitsamtes drei Menschen intensivmedizinisch betreut. Im Eisenacher Klinikum liegen elf erkrankte Personen auf der Isolierstation.

Nach Meldung des Robert-Koch-Institutes (Stand Montag, 0 Uhr), liegt der Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner) im Kreisgebiet nun klar über dem Grenzwert von 50, nämlich bei 62,2 – in der Stadt bei 40,2. Von den 534 Menschen, die sich insgesamt in der Region seit April mit dem Virus infiziert haben, gelten 322 als genesen.