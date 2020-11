Der Anstieg der Zahl der aktiven Infektionen im Wartburgkreis nimmt an Geschwindigkeit weiter zu. Binnen 24 Stunden (Stand 24. November, 14.50 Uhr) vermeldet das Gesundheitsamt 187 Fälle, 19 mehr als am Vortag. Und auch in der Stadt Eisenach gehen die Zahlen in die Höhe, auf 44 (plus 9 zum Vortag). Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts lag der Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner) im Kreis bei 82,4 und in der Stadt Eisenach bei 49,7 (Stand 24. 11, 0 Uhr). Die meisten Fälle an aktiven Infektionen gibt es vor allem weiterhin in Bad Liebenstein (47). Weitere Schwerpunkte sind Bad Salzungen (28), Dermbach (22), Ruhla/Seebach und Geisa (jeweils 13). Mittlerweile befinden sich 1246 Menschen in Quarantäne.