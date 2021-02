Cordula Lindörfer, Pastorin der StartUp-Kirche in Eisenach studiert am PC Kapitel aus dem Markus-Evangelium.

Eisenach. Das Markus-Evangelium ist das zweite Buch des Neuen Testaments in der Bibel. Die freie StartUp-Kirche Eisenach macht die alte Schrift zum Diskussions-Thema.

Was Eisenach über das alte neue Testament denkt

Die seit 2018 in Eisenach ansässige Start-Up-Kirche leistet zum Jubiläum „500 Jahre Bibelübersetzung“ einen speziellen Beitrag. Sie lädt 50 Menschen mit oder ohne religiösen Hintergrund aus dem Raum Eisenach ein, zu einem Kapitel des Markus-Evangeliums ihre Meinung zu sagen, Stellung zu beziehen. Schriftlich auf den Punkt gebracht soll dieser Strauß von Standpunkten in ein Buch münden, das im Herbst erscheinen wird: Luthers übersetzte Worte der Bibel und das, was Eisenach dazu denkt.