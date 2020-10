Wasserrohr mitten durch die Wiese zum Wackenhof

Der jahrtausendelange Traum der Menschheit von fließendem Wasser zuhause ist heute selbstverständlich, aber nicht im Wackenhof, der zum Ortsteil Kupfersuhl der Gemeinde Moorgrund gehört. „Es ist einfach kein Wohnen ohne fließendes Wasser – es muss endlich was passieren“, sagt Werner Drescher, dessen Heimat der Wackenhof ist. Die Bewohner dieser Siedlung, aber auch des wenige hundert Meter höher gelegenen Fleckens Waldhof, der aber zur Gemeinde Gerstungen gehört, schauen in den Sommermonaten immer wieder besorgt zum Himmel. Während sich Freibadfreunde strahlendblauen Himmel mit Sonnenschein wünschen, um in vollen Bassins zu planschen, warten die Wackenhöfer sehnsüchtig auf dicke Regenwolken, um wenigstens mit halbwegs gefüllten Bassins zuhause die Dusche betreiben zu können.

Waschen und Duschen wie esdie Sammelgruben zulassen

Im Wackenhof und im Waldhaus besitzt kein Haus einen Brunnen; die Bewohner müssen damit auskommen, was der Himmel zu Boden tröpfeln lässt. Mit Drainagerohren aufgefangen rinnt das Lebenselixier meist spärlich in die Sammelgruben der Häuser mit zum Teil nur 1,5 Kubikmetern Fassungsvermögen. „In den letzten Jahren kam es hier bereits einige Male zum kompletten Ausfall einzelner Auffang-Quellen“, verdeutlicht Ulrich Feder von der „Wassergemeinschaft Wackenhof“ die durch den fortschreitenden Klimawandel immer prekärer werdende Versorgung.

Die Regenwassermenge habe seinen Recherchen zufolge in den letzten zwei Jahren um zirka 30 Prozent gegenüber dem langjährigen Mittel abgenommen. „Zu dieser deutlichen Verringerung kommt noch die Tatsache, dass der Regen im Winterhalbjahr von Oktober bis März fällt, wodurch sich die Situation im Sommer zusätzlich verschärft“, fährt Ulrich Feder fort. Eigene Messungen zeigten, dass bei einem Regenereignis im Sommer nie mehr als 20 Liter fallen. Die Eindringtiefe erreicht dabei gerade so 20 Zentimeter, fanden die Wackenhöfer bei Versuchen im Garten heraus. „Gebraucht würden aber etwa 80 bis 100 Zentimeter, damit das Regenwasser in unseren Quellen ankommt“, erklärt Ulrich Feder. Das Wasser für die beiden recht hoch liegenden Gebäude Waldhaus sammelt sich rund 50 Meter unterhalb und muss wieder hochgepumpt werden.

Die 2019 vom Land erlassene Förderrichtlinie „Sonderprogramm Trinkwasserinfrastruktur ländlicher Raum“ lässt 29 Bewohner aus den elf Häusern hoffen. Seit Anfang des Jahres kämpft die Wassergemeinschaft unter Führung von Werner Drescher, der sich seit Jahren ehrenamtlich für die Wasserversorgung im Wackenhof engagiert, mit den Tücken der komplizierten Antragsstellung. „So mussten für die verschiedenen Arbeitsgebiete, wie Tiefbau, Rohrleitungen, Pumpen, Regelungsstrecke, Elektroausrüstung und Vermessung jeweils mindestens drei Angebote eingeholt werden“, erzählt Ulrich Feder.

Die „Wassergemeinschaft Wackenhof“ plant vom nordöstlichen Ortsausgang Kupfersuhls, etwa auf Höhe des Feuerwehrgerätehauses, den Bau einer zwei Kilometer langen Wasserleitung zu ihrer Siedlung und von dort weiter bis zum Waldhaus. An der Straße „Im Grund“ werden zwei Wohnhäuser mit angeschlossen, die bislang auch nicht am Trinkwasser hängen. „Bis zum letzten Haus müssen 120 Höhenmeter überwunden werden“, sagt der 72-jährige Werner Drescher. Ursprünglich plante die Wassergemeinschaft, zwei Pumpstationen. Aus Kostengründen für Bau und spätere Wartung der Station soll es nur eine werden, die am Feuerwehrgerätehaus Kupfersuhl entstehen soll. Das erfordert aber eine Wasserleitung, die einen höheren Druck aushält und für die beiden Häuser „In Grund“ einen mechanischen Druckminderer. Werner Drescher spricht von Baukosten in Höhe von rund 222.000 Euro. 85 Prozent finanziert die Thüringer Aufbaubank. „15 Prozent müssen wir selber aufbringen und hoffen, dass wir unter 5000 Euro pro Hausanschluss bleiben“, sagt Drescher.

Der Leitungsbau führt über Grundstücke von acht verschiedenen Eigentümern. Aus Kostengründen wird größtenteils eine Verlegung im Pflugverfahren angestrebt, lediglich die Haus-Anschlüsse selbst sowie die Straßenquerungen sollen im Bohrspül-Verfahren oder offener Bauweise erfolgen. Er und Ulrich Feder freuen sich, dass alle Eigentümer dazu bereit sind.

Wie im ländlichen Raum weit verbreitet, ist die Versorgung mit schnellem Internet in solchen Bereichen sehr schlecht, weshalb bei der Verlegung der Wasserleitung gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden sollen.

Insbesondere bei dem Pflugverfahren sei es relativ einfach möglich, eine zweite Leitung oder ein ein Leerrohr gleich mit zu verlegen. Für die Mitverlegung seien die Wackenhöfer schon mit der Gemeindeverwaltung und auch verschiedenen Telekommunikationsfirmen im Gespräch.