Unterricht abgesagt: Unbekannte fluten Schule in Eisenach

Ein leerer Klassenraum in Eisenach. An der Scholl-Schule findet wegen des großen Wasserschadens am 18. November kein Unterricht statt.

An der Geschwister-Scholl-Schule in der Eisenacher Weststadt kann am Montag, 18. November, kein Unterricht stattfinden. Der Grund: Jemand hat auf der Toilette der Schule eine sanitäre Einrichtung so manipuliert, dass über viele Stunden unbemerkt Wasser floss, den Raum überschwemmte und sich auch in anderen Bereichen des Gebäudes verteilte. Die Möglichkeit, dass es sich um einen technischen Defekt, etwa einen Rohrbruch handeln könnte, zieht die Polizei nicht in Betracht, zu eindeutig scheinen die Spuren, die auf eine gezielte Tat schließen lassen.