Weiter nur Notbetreuung in Eisenach

In den Schulen und Kindertagesstätten in Eisenach wird weiter Notbetreuung angeboten. Der eingeschränkte Regelbetrieb muss verschoben werden. Das Bild ist ein Symbol-Bild.

Eisenach. Schulen und Kindertagesstätten in der Wartburgstadt dürfen doch nicht für den eingeschränkten Regelbetrieb öffnen. Der Inzidenzwert macht es unmöglich.

So schnell kann es gehen. Kaum war die Öffnung von Schulen und Kindertagesstätten für den eingeschränkten Regelbetrieb verkündet, war sie schon Makulatur. Am Dienstag ist der Inzidenzwert für Eisenach auf 172,8 gestiegen. Damit liegt die Stadt wieder über dem vom Gesetzgeber festgelegten Kriterium für eine Öffnung. Alle aktuellen Infos zur Lage in Thüringen im Corona-Liveblog.

„Wir sind sehr enttäuscht“, sagte Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke). Sie hätte den Familien „gern eine Perspektive auf baldige Entlastung gegeben“. Doch die Corona-Notbremse der Bundesregierung regelt, wann Schulen und Kindergärten schließen müssen und wieder öffnen dürfen. Stabilisiert sich die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen auf unter 165, so darf am übernächsten Tag wieder geöffnet werden. Dieser fünfte Werktag wäre am Dienstag gewesen. Folglich hätte am Donnerstag geöffnet werden können. In der guten Absicht, Familien, Erzieher und Lehrer rechtzeitig zu informieren, hatte die Oberbürgermeisterin auf diese Chance aufmerksam gemacht. Doch das aktuelle Infektionsgeschehen machte einen Strich durch diese Rechnung.

„Ich bitte alle Eisenacher, sich weiter an Kontaktbeschränkungen und Hygiene-Regeln zu halten“, so Wolf. Unabhängig von der aktuellen Entwicklung seien Schulen und Kindertagesstätten darauf vorbereitet, in den eingeschränkten Regelbetrieb zu wechseln, sobald die Sieben-Tage-Inzidenz wieder dauerhaft sinkt. Bis dahin wird weiterhin Notbetreuung angeboten. In den Schulen kommen die Abschlussklassen dazu, zu denen seit Kurzem auch die vierten Klassen gehören.

Derweil appelliert die Eisenacher Stadträtin Susanne Köhler (SPD), selbst Leiterin einer Grundschule, an Politiker, sich für eine verlässliche Öffnung von Schulen unabhängig von Inzidenzwerten einzusetzen. Auch wenn momentan die Bundes-Notbremse greife, muss ihre Ansicht nach, „jetzt unbedingt die Zeit genutzt werden, um den Weg für danach frei zu machen.“