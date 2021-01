Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 haben sich in der Wartburgregion insgesamt 4025 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Davon gelten mittlerweile 3283 nach überstandener Infektion als genesen.

Weitere Corona-Tote in der Wartburgregion

Wartburgregion. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen ist in den vergangenen 24 Stunden (Stand: 21. Januar, 15.20 Uhr) erneut deutlich angestiegen und liegt nun bei 118. Nach Angaben des Gesundheitsamtes liegt die Zahl dieser Todesfälle in der Stadt Eisenach gleichbleibend bei 27, aber im Wartburgkreis nun bei 81 (plus 8).

Die Zahl der aktiven Corona-Infektionen im Wartburgkreis liegt bei 503, in der Stadt Eisenach sind es wieder 121. Im Südkreis sind besonders Bad Salzungen (108 Fälle), Bad Liebenstein (58) und Krayenberggemeinde (41) betroffen, im Nordkreis sind es Treffurt (25), sowie Gerstungen und Wutha-Farnroda und Hörselberg/Hainich (jeweils 16).

Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 4025 mit dem Corona-Virus infiziert, davon gelten mittlerweile 3283 nach überstandener Infektion als genesen.

Derzeit werden 34 Covid-19-Patienten auf den Isolierstationen des St. George-Klinikum Eisenach betreut, einer Behandlung auf der Intensivstation bedarf derzeit kein Covid-Patient. Insgesamt sind von den 33 planbaren Intensivbetten im Klinikum 29 belegt.