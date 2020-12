Weitere Etappe auf dem Weg zum Rautenkranz-Vorbau geschafft

Man muss in diesen Tagen die positiven Dinge des Lebens besonders würdigen. Das am Donnerstag begangene Richtfest des Gebäudes Markt 11 in Gerstungen ist etwas Positives, blickt man mal auf dessen jüngere Geschichte zurück. Was 2017 mit der Hiobsbotschaft begann, dass das Vordergebäude des in der Sanierung befindlichen Rautenkranzes so marode ist, dass es abgerissen werden muss, hat sich gut drei Jahre und ein halbes Vermögen später zum Guten gewendet. Das Verbindungsgebäude zum Saal-Bau im Besitz der Gerstunger Wohnungsbaugesellschaft steht wieder, in alter Kubatur und in neuem Ziegelgewand. Freilich war der ursprüngliche Zeitplan ehrgeiziger, sah eine deutlich frühere Fertigstellung vor, aber auf dem Weg bis zum Richtfest gab es immer wieder ein „Aber“.

War der Neubau des Rautenkranzes schon ein Kraftakt, so kam das Vorgebäude Markt 11 noch obendrauf. Der Teufel steckte baulich im Detail, denn die Bauleute mussten über vier Meter tief graben, um das Haus barrierefrei zugänglich zu machen. Die Archäologen fanden nicht Bedeutsames, sagt Liane Luy, Geschäftsführerin der Wohnungsbaugesellschaft. So muss man in Gerstungen weiter rätseln, wo das frühmittelalterliche Schloss gestanden hat.

Projekt wurde teurer als ursprünglich vermutet

Wer tiefer gräbt, stößt selten auf Schätze, häufiger auf Wasser. So geschehen am Markt 11. Alles in allem wurde der Bau des Hauses mit der einst prächtigen Torfahrt eine unerwartet teure Angelegenheit. So teuer, dass sich die Wohnungsbaugesellschaft eine halbe Millionen Euro aus der Gemeindekasse borgen musste. Dorthin soll das Geld mal irgendwann zurückfließen.

Nun aber ist der größte Weg beschritten, blickt die Gemeindeverwaltung optimistisch in die Zukunft. Der Dachstuhl steht. Vier kleine Wohnungen soll in diesem Geschoss entstehen, darunter Büroräume und im Parterre ein Bäcker mit Café einziehen. Der ist mittlerweile gefunden. Im nächsten Jahr, so alles nach Plan und gegen Corona läuft, könnten Gäste an den Tischen der Außenbewirtschaftung am Markt Platz nehmen.

Die Dachhaut des Rohbaus wird noch in diesem Jahr aufgelegt, die Ziegel und auch die Fenster aber werden erst im nächsten Jahr verlegt und eingebaut, weiß Bürgermeisterin Sylvia Hartung (parteilos). Die freute sich in dieser Woche nicht nur darüber, am Markt 11 eine weitere Etappe geschafft zu haben, sondern auch über eine Mitteilung vom Land. Einen Förderbescheid über 1,8 Millionen Euro für den ersten Bauabschnitt der neuen Zufahrt zum Gewerbegebiet hinter der Bahn haben Politiker früher gerne medienwirksam persönlich überbracht. Dieser Bescheid kam mit der Post. Der Gemeinde soll es recht sein. Und gibt es einen ersten Bauabschnitt, dann wird es sicher auch einen zweiten geben, wagt Bürgermeisterin Hartung einen optimistischen Blick in die Zukunft.

Zahlreiche offene Fragen bei der Refinanzierung der Gewerbesteuerausfälle durch das Land sorgen dafür, dass Hartung keinen Anlass sieht, den Gemeinderat in diesem Jahr noch einmal einzuberufen. So war das Treffen des Haupt- und Finanzausschusses am Donnerstag der letzte Sitzungstermin.