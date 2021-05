Weitere Todesfälle an oder mit Corona in der Wartburgregion

Wartburgregion. Das Gesundheitsamt vermeldet die aktuellen Zahlen.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ist (Stand: 4. Mai, 9.30 Uhr) in der Region auf 292 angestiegen. Die Zahl der aktiven Infektionen in Eisenach beläuft sich auf 224, die im Kreis auf 852. Die Schwerpunkte liegen in Bad Salzungen (153 Fälle), Gerstungen (110) und Werra-Suhl-Tal (101). Alle aktuellen Infos zur Lage in Thüringen im Corona-Liveblog.

Im Eisenacher Klinikum werden 43 Covid-Patienten auf den Isolierstationen und weitere sechs auf der Intensivstation behandelt, von denen fünf beatmet werden.