Eisenach. Im Eisenacher Tierheim kümmert man sich um vier ausgesetzte Hundewelpen. Sie waren in einem Eisenacher Hausflur abgestellt worden.

Felix, Fido, Fiona und Franzi erhalten nicht nur mehrfach täglich ihre Streicheleinheiten, im Tierheim am Trenkelhof wird genau darauf geschaut, dass sich die in der Vorwoche im Flur eines Wohnhauses in der Friedhofstraße ausgesetzten Welpen auch ohne Mutter prächtig entwickeln.

„Zum Glück fressen sie schon selbstständig“, sagt Mitarbeiter Hubertus Thiele, der regelmäßig nach der kleinen Rasselbande schaut. Tierheimleiterin Kerstin Wolf muss indes immer noch den Schock verdauen. Denn irgendjemand hat die vier sechs bis sieben Wochen alten Welpen in einer Transportbox am Donnerstag letzter Woche gegen 11 Uhr im Flur des Hauses abgestellt und ist verschwunden. „Strafanzeige gegen Unbekannt haben wir bei der Polizei gestellt“, berichtet Wolf. Bei den Welpen handelt es sich um Mischlingshunde, vermutlich eine Mischung aus Pinscher und Yorkshire-Terrier, vielleicht auch Chihuahua. Das Quartett ist ganz fidel. Sie wurden dem Tierarzt vorgestellt, sind bereits gechipt und werden gegen Flohbefall behandelt und sollen eine Wurmkur erhalten. Kerstin Wolf hatte den Fund Ende letzter Woche im sozialen Netzwerk vermeldet und die Interessenten stehen bereits Schlange. Doch die Tierheimchefin warnt vor schnellen Entscheidungen. Die Anschaffung eines Hundes müsse reiflich überlegt werden, außerdem müssen die Kleinen noch aufgepäppelt werden. Derzeit erhalten sie hochwertiges Welpenfutter und haben Quartier in der Quarantänestation des neuen Hundehauses bezogen. Auch raus durften sie mal kurz, erzählt Hubertus Thiele. Wolf hofft, dass die Tiere nach der Vermittlung möglichst in der Region bleiben. „Das wäre mein Wunsch“, sagt sie und streichelt Fiona übers struppige Fell. Die Welpen wurden mit Kokosöl eingerieben, damit sie sich nicht so kratzen. Die Polizei bestätigte am Montag, dass Ermittlungen aufgenommen worden sind. Derzeit werden Zeugen gehört. Wer noch etwas gesehen hat oder ansonsten etwas zur Herkunft der vier kleinen Welpen weiß, kann sich melden unter Telefon: (03691) 261124 unter der Vorgangsnummer 20024166.