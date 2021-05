Weniger Covid-Patienten im Eisenacher Klinikum

Wartburgregion. Gute Nachrichten auch für den Wartburgkreis: Die Inzidenz liegt seit langem wieder unter dem Wert von Eisenach.

So schnell kann es gehen. Wochenlang waren die Corona-Inzidenzwerte im Wartburgkreis deutlich höher als in der Stadt Eisenach, nun haben sie sich (Stand: 5. Mai, 3.10 Uhr) nicht nur wieder angenähert. Alle aktuellen Infos zur Lage in Thüringen im Corona-Liveblog.

Die Zahlen im Kreis sind mit 178,2 sogar leicht niedriger als in der Stadt mit 187. In den vergangenen sieben Tagen gab es in der Stadt 79 Neuinfektionen, im Kreis 212. In nur 24 Stunden kamen in Eisenach 25 neue Fälle hinzu, im Kreis 61. Die Zahl der als genesen geltenden Menschen liegt nun bereits über der 8000-Marke.

Die Zahl der aktiven Infektionen liegt nach Angaben des Gesundheitsamtes (Stand: 5. Mai 8.30 Uhr) in der Stadt Eisenach bei 240, im Kreisgebiet bei 879. Dort bleiben die Zahlen gerade in den Hotspots unvermindert hoch: Bad Salzungen (164 aktive Infektionen), Gerstungen (110), Werra-Suhl-Tal (97), Ruhla (70), Dermbach (53), Hörselberg-Hainich (46), Wutha-Farnroda (45) und Treffurt (40).

Auf den Corona-Stationen des Klinikums gehen die Zahlen zurück. 36 Covid-Patienten werden auf den Isolierstationen betreut, weitere fünf mit schweren Symptomen liegen auf der Intensivstation, vier davon müssen beatmet werden.

