Weniger Covid-Patienten im Klinikum

Auf 64 ist die Zahl der Todesfälle in Folge einer Corona-Infektion in der Wartburgregion (22 in der Stadt Eisenach, 42 im Wartburgkreis) angestiegen, meldet das Gesundheitsamt des Wartburgkreises (Stand 15. Januar, 13 Uhr).



Die Zahl der aktiven Corona-Infektionen im Wartburgkreis wird mit 489 Fälle angegeben, die meisten im Südkreis in Bad Salzungen (87), Bad Liebenstein (51) und Krayenberggemeinde (47). Im Nordkreis sind besonders betroffen: Stadt Treffurt (31), Gemeinde Gerstungen (24), Gemeinde Wutha-Farnroda (jeweils 22) und Gemeinde Hörselberg/Hainich (18). In der Stadt Eisenach sind 134 aktive Infektionen gemeldet.



Insgesamt gab es in der Region seit Beginn der Pandemie 3735 von einer Infektion betroffene Menschen. 3048 davon gelten nach überstandener Infektion als genesen.



Im Eisenacher Klinikum ist die Zahl der dort behandelten Covid-Patienten weiter leicht rückläufig. 35 Menschen werden auf der Isolierstation betreut, 6 Covid-Patienten mit schweren Symptomen werden auf der Intensivstation behandelt, einer davon muss invasiv beatmet werden.