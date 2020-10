Werra zwischen Falken und Mihla Todesfalle für tausende Fische

Während bei einer verzweifelten Hilfsaktion kürzlich an der Küste von Tasmanien Freiwillige versuchten, rund 470 Grindwalen vor dem Tod zu bewahren, sind die tausenden Wasserbewohner in der Werra deutlich kleiner, die jetzt freiwillige Helfer zu retten suchten. Im Indischen Ozean wie im hessisch-thüringischen Grenzfluss überleben viele Wasserindividuen nicht. Die Zahl der Opfer geht wohl in die Tausende.

„Zwei Erwachsene und drei Kinder haben versucht zu retten, was zu retten ist“, spricht Achim Rupprecht, Vorsitzender des Angelsportvereins Treffurt, über eine Hilfsaktion wegen eines erheblichen Fischsterbens dieser Tage an der Werra. Flussbett-Bereiche am Wehr in Falken und im gesamten Werra-Seitenarm liegen geraume Zeit völlig trocken. „Etwa 60 bis 70 Meter vor dem Wehr war kein Wasser mehr“, erzählt der Angelfreund.

Fischsterben an der Werra: Freiwilligen Helfern gelingt es, zumindest einige Fische im Seitenarm bei Falken zu retten. Foto: Claudia Wilhelm

Tödliche Pegelwechselkommen für Tiere zu schnell

Aufgrund von Wartungs- und Reparaturarbeiten am Wasserkraftwerk Mihla steigt der Wasserspiegel zunächst zügig für kurze Zeit im Unterlauf und fällt dann wieder dramatisch schnell, dass es vielen Fischen nicht mehr rechtzeitig gelingt, sich in tiefere Flussbereiche zurückzuziehen. Die Helfer versuchen noch lebende Fische von den Pfützen ins tiefere Wasser umzuquartieren.

„Es sind trotzdem etliche Fische verendet, meist Stichlinge, Quappen, aber auch Neunaugen“, gibt Achim Rupprecht die Angaben seines Fischereiaufsehers wieder. Dieser hat sich vor Ort ein Bild dieser Umweltkatastrophe gemacht. „Meine Tochter hat geholfen und war erschüttert, wie viele tote Fische es waren“, erzählt Naturparkleiterin Claudia Wilhelm.

Der gepachtete Abschnitt des Treffurter Angelsportvereins zieht sich vom „Blauen Wunder“ an der hessischen Landesgrenze über zehn Kilometer flussaufwärts bis zur „Dicken Linde“ hinter Falken in Richtung Probstei-Zella. Das Fischsterben betrachtet der Vorsitzende mit Besorgnis, denn von der Fischereigenossenschaft Bad Soden-Allendorf erhalten die Angelsportler zweimal im Jahr Fischbesatz. „Meist Aal, der vom Aussterben bedroht ist, aber auch Zander und Hecht“, erklärt Achim Rupprecht. Im zweijährigen Rhythmus setzen überdies Treffurts Angelsportler auf eigene Kosten Bachforellen ein. „Vor Jahren hatten wir schon einmal so einen Vorfall und da haben wir der Teag klar gemacht, dass das so nicht geht“, betont der Vereinsvorsitzende.

Durch die zügige Entleerung des Wehrs am Wasserkraftwerk Mihla sitzen auch dort tausende Fische auf dem Trockenen. Foto: Lutz Kromke

Auslöser des Fischsterbens am Wehr in Falken sind Wartungsarbeiten am Wasserkraftwerk in Mihla. „Es stimmt, es hat einen Vorfall mit toten Fischen gegeben“, räumt Teag-Sprecher Martin Schreiber ein. Im Wasserkraftwerk Mihla erfolge zur Durchleitung von Schwemmgut das Anheben des rechten Schlauchwehres in regelmäßigen Abständen. Für die Minimierung von Geruchsbelästigungen müsse, so Martin Schreiber, alle zwei Tage für 20 Minuten das Wehr geöffnet werden, um Ansammlungen fortzuspülen.

„Durch den Abstau in Mihla erhöhte sich der Oberwasserpegel am Kraftwerk Falken und nach dem Wiederanstau in Mihla konnte aufgrund technischer Probleme der Pegel in Falken nicht gehalten werden, wodurch Fische in den Kolken gefangen waren“, teilt dazu die Untere Naturschutzbehörde über die Pressestelle des Landratsamtes mit. Auch bei Mihla lassen viele Fische ihr Leben. Vorrangig verendeten dort nach Angaben des Teag-Pressesprechers Gründlinge, ein in Gesellschaft lebender Karpfenfisch. „Die entstehende Welle veranlasste die im Unterwasser stehenden Fische aufzusteigen, wodurch sie nach abebben der Welle in Pfützen gefangen waren“, erklärte die Pressestelle Wartburgkreis. Auch in Ufernähe des schnell entleerten Wehrs in Mihla treiben viele tote Fische. „Es ist unverständlich wie unsensibel mit unserer Naturausstattung umgegangen wird; die Werra hat nicht so hohe Wasserpegel, die solche Katastrophen leicht kompensieren“, ärgert sich Lutz Kromke, stellvertretender Vorsitzender des Vereins der Freunde des Naturparks Eichsfeld-Hainich.

Die Gründlinge würden, so der Teag-Pressesprecher, oft schwarmweise kurze, flussaufwärts gerichtete Wanderungen unternehmen, besonders zur Laichzeit im Frühsommer. Durch Fischtreppen gelängen die Passagen an den Wasserkraftwerken eigentlich problemlos.

Um künftig derartige Situationen zu vermeiden, will die Teag Maßnahmen ergreifen, die mit der Unteren Wasserbehörde als auch der Oberen Wasserbehörde abgestimmt sind. „Hierzu zählen technische Einstellungen, fischökologische Untersuchungen unter Hinzuziehung eines Sachverständigen und Unterhaltungsmaßnahmen“, heißt es aus dem Landratsamt.