Widderclub Thüringen gastiert in Ifta

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Widderclub Thüringen gastiert in Ifta

Da hatten die Preisrichter Manfred Chaluppa (Remstädt), Olaf Salzmann (Winterstein), Joachim Langer (Bad Tabarz) und Jörg Scheel (Gerstungen) in der Iftaer Sporthalle am Wochenende allerhand zu bewerten, denn immerhin 215 Kaninchen in 28 Rassen und Farbenschlägen waren zu sehen. Der umtriebige Iftaer Verein hatte mit dem Widderclub Thüringen besondere Züchter zu Gast.

Der Iftaer Verein, der sich vor Jahren mit den Zuchtfreunden aus den hessischen Nachbargemeinden des Ringgau verstärkt hat, erhielt nun erneut Züchterzuwachs durch die jungen Züchter Philipp Lieske (Hörschel), Fabian Weghenkel (Neuenhof) und Daniel Gleichmann (Altefeld/Herleshausen).

Neben den Züchtern des Widderclubs besuchten auch viele Clubzüchter anderer Rassen die Iftaer Schau, die eine hohe Qualität vorzeigte. Allein die 42 Tiere des Widderclubs erhielten achtmal das Prädikat Vorzüglich, hinzu kam diese Bewertung 16 Mal für die übrigen Tiere der Lokalschau.

Hervorragend und sehr gut schnitt der überwiegende Teil der restlichen Tiere ab. Altmeister Robert Fischer erhielt als 1. Vereinsmeister für seine Alaska 388,0 Punkte, Andre Fischer als 2. Vereinsmeister für Zwergwidder wildfarben 387,0 und Günter Lorey für Kleinsilber schwarz als 3. Vereinsmeister ebenso 387,0 Punkte. Der Kreisverbandsehrenpreis ging an Daniel Gleichmann für Loh schwarz (386,5). 1. Jugendvereinsmeister wurde Jon-Alec Rose mit Loh schwarz (386,0) vor Tim Jacobi mit Kleinsilber hell (385,5).

Den besten Rammler und die beste Häsin präsentierte ebenfalls Robert Fischer mit Alaska (je 97,5), während Daniel Gleichmann das beste Zeichnungstier der Lokalschau mit Loh schwarz (97,0) zeigte.

Rassemeister Deutsche Widder wurde indes Hans-Joachim Müller aus Erfurt-Stotternheim mit Deutsche Widder wildfarben (388,0). Rassemeister Deutsche Kleinwidder ist Maik Wölke aus Mellingen mit Deutsche Kleinwidder wildfarben (387,0).

Der Iftaer Ausstellungsleiter Andre Fischer durfte sich den Titel Rassemeister Zwergwidder für Zwergwidder wildfarben (386,5) anheften. Er präsentierte auch den besten Rammler (97,5) und die beste Häsin (97,0) der Schau. Das beste Zeichnungstier der Clubschau kam von Wolfram Röhner aus Dippach mit Zwergwidder chin-weiß.

Die Clubzüchter sowie Roland Blaschke, Günter Lorey, Jan Meng, Rolf Raddau und Andre Fischer vom T 87 Ifta freuten sich schon auf die Deutschen Meisterschaften in Karlsruhe am kommenden Wochenende, wo unter den 28.000 Tieren auch einige ihrer Kaninchen eine gute Figur machen sollen.