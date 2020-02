Wie sich körperliche Einschränkungen tatsächlich anfühlen

Dass er mit Kindern und Jugendlichen kann, bewies Steffen Leithoff, Juniorenvertreter des Sozialverbandes VdK in Eisenach, am Donnerstag einmal mehr bei einer Aktion im Jugendhaus East End. Dort waren ehrenamtlich tätige Mitarbeiter des Sozialverbandes angetreten, um Acht- und Neuntklässlern der Gemeinschaftsschule Oststadt zu demonstrieren, mit welchen Einschränkungen Menschen mit Behinderung oder ältere Menschen im täglichen Leben konfrontiert sind.

Leithoff, der sich auch als Übungsleiter Schach im Sportverein verdient macht, redete ihnen sachte ins Gewissen.

Im Stationsbetrieb brachte die Mannschaft um VdK-Ortsverbandsvorsitzenden Mario Schinköth den Jugendlichen körperliche Einschränkungen näher, wie sie an der Tagesordnung sind. Aus erster Hand konnte Sonja Ringer über vermindertes Hörvermögen berichten. Sie selbst trägt Hörgeräte und weiß, wovon sie spricht. Was das verminderte Hörvermögen für sie und ihre Umwelt bedeutet, welche Auswirkungen das hat, erklärte sie an ihrer Station. Der Einsatz von Ohrstöpsel und Gehörschutz imitierte „schlecht Hören“.

Unterrichtim Fach Lebenskunde

Einmal im Jahr bietet der VdK-Ortsverband diese Veranstaltung im East End, wo zahlreiche Schüler der Oststadtschule auch in ihrer Freizeit ein- und ausgehen. „Wir sind hier wie eine große Familie“, sagt Ilka Wolfram, Leiterin der Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt. Die Veranstaltung am Donnerstag war Teil des Unterrichts, genauer des Fachs Lebenskunde. Mit Gewichts-Manschetten für Oberkörper, Handgelenke oder Beine wurden Einschränkungen der Beweglichkeit demonstriert. Nach den Anlegen gab es bei vielen Schülern den berühmten Aha-Effekt. So also fühlt sich das an … Die Demonstration von Rollstuhl und Gehilfen war eine von insgesamt vier Stationen, die von den Schüler durchlaufen wurden.

VdK-Ehrenämtlerin Sonja Ringer im Gespräch mit Schülern der Oststadtschule. Foto: Jensen Zlotowicz

Die VdK-Truppe will mit dieser Aktion Verständnis und Miteinander von gesunden und kranken, von jungen und alten Menschen fördern. Wer Wissen über Schwächere hat, richtet möglicherweise seinen Umgang darauf aus. Ein Hauptziel des Sozialverbandes ist es, die Gemeinschaft zu stärken.

Jugendhausleiterin Ilka Wolfram arbeitet neben einer Praktikantin seit Wochen als Alleinkämpferin im Jugendhaus. Nach dreieinhalb Jahren hat ein Mitarbeiter ob der wenig familienfreundlichen Arbeitszeit gekündigt und Ersatz gäbe der Markt nicht her. Der Job setzt mindestens einen Erzieherabschluss voraus. Die Anforderungen an ein Jugendhaus hätten sich mit den Jugendlichen selbst deutlich gewandelt, sagt Ilka Wolfram. Die erfahrene Pädagogin verfolgt die Debatte um ein alternatives Jugendzentrum in Eisenach, hat da ihre eigene Meinung. „Ich würde die Jugendlichen gerne sehen, die eine solche Einrichtung aufsuchen wollen.“ Wer nach einem solchen Zentrum ruft, müsse erst den Bedarf analysieren. Die Jugendlichen der Oststadt ermutigt sie, ihr zu sagen, was sie im East End gerne hätten.