Wieder Zündelei in Keller im Goetheviertel

Neben dem Einsatz in Hastrungsfeld war die Berufsfeuerwehr Eisenach am Donnerstag im Anschluss auf der Autobahn A4 nahe des Hainich-Parkplatzes nach einem Unfall gefragt. Sie sperrte die Unfallstelle, fing auslaufenden Treibstoff auf und stumpfte die Fahrbahn mit Ölbindemitteln ab, teilt die Stadtverwaltung mit.

Wegen eines Kellerbrandes war die Eisenacher Berufsfeuerwehr zudem tags zuvor gegen 16.50 Uhr in die Goethestraße gerufen worden. Im Wohnblock waren Zeitungen vor einer Kellerbox in Brand gesetzt worden; außerdem hatten dies Unbekannte an zwei weiteren Türen versucht. Das Feuer war noch vor Ankunft der Feuerwehr selbst erloschen. Die Wehrleute kontrollierten Kellerbereiche und beide Nachbareingänge mit einer Wärmebildkamera und sorgten für Belüftung. Anschließend übergaben sie die Einsatzstelle der Polizei. In der Goethestraße sind solche Brände regelmäßig zu beklagen.

Die Hilfe der Feuerwehr wurde außerdem am Vormittag in der Unterlandstraße in Stedtfeld benötigt. Ein Stromkasten für die Stadtbeleuchtung war angefahren worden. Die Wehrleute sicherten den Bereich bis zum Eintreffen der Mitarbeiter der Stadtbeleuchtung. Die Polizei ermittelt in dieser Sache.